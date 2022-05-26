Есть угроза ракетного удара по Украине с Черного моря

Ухудшение погоды делает невозможным высадку морского десанта, информирует ZN.ua.

Есть угроза ракетного удара по Украине с Черного моря
© Минобороны РФ

Угрозы ракетных ударов по территории Украины из акватории Черного моря остаются актуальными, сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что ухудшение погоды делает невозможным высадку морского десанта.

"По состоянию на 26 мая корабельная группировка противника в Черном море из 6 ВДК и 2 ракетных кораблей не имеет изменений ни в составе, ни в выполняемых задачах", - говорится в сообщении.

Войска РФ пытаются укрепиться на временно захваченной Херсонской области, приступили к построению третьего рубежа обороны.

"Выискивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева, противник силами усиленного взвода, при поддержке 2 танков и 3 БМП пытался обойти наши позиции. Огненным поражением, при поддержке 4 вертолетов Ми-8 противнику нанесены потери до 7 рашистов и уничтожены 1 БМП-2", - отметили в ОК "Юг".


Анна Конюченко, ZN.ua

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