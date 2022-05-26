Скандал в Киеве: в столице торгуют футболками с картой Украины без Крыма, видео

В украинской столице продавали футболку с изображением карты Украины без временно аннексированной Автономной республики Крым.

Об этом сообщает журналист "Апострофа".

Скандальные футболки "без Крыма" были замечены на небольшом рынке по ул. Жолудева на Южной Борщаговке - спальном микрорайоне в Святошинском районе столицы, информирует Апостроф.

Стоит отметить, что точно такие же футболки ранее также заметили в Днепре. Там продавец заявила о том, что эту одежду завезли из Турции, а она не обратила внимание на "дефект".

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал о том, как украинский телеканал оконфузился с картой без Крыма.


Инна Погрибная, Апостроф

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