Делает шесть выстрелов в минуту: ВСУ получили новые самоходные гаубицы, фото

Украинские защитники на передовой получили западные прицепные самоподвижные гаубицы FH70 и уже уничтожают роSSийских оккупантов, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Оперативное командование "Запад" в соцсети Facebook.

Отмечается, что полуавтоматический загрузчик снарядов позволяет обученному экипажу производить до шести выстрелов в минуту.

Гаубица оснащена собственным двигателем Volkswagen объемом 1,7 тысячи кубических сантиметров, что питает гидравлику пушки во время перевода в боевое состояние или сворачивание. Также благодаря двигателю FH70 может передвигаться самостоятельно без тягача. Максимальная дальность – 20 километров, скорость - 16 километров в час. Таким образом, FH70 прицепная, но самоподвижная гаубица.

"Удачной охоты, арта!", - написали в Оперативном командовании.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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