Донецку «подарили» хирургическое оборудование, украденное в Мариуполе

В прошлом году аппараты приобрели за несколько миллионов гривен из бюджета города, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты похитили из разбомбленного Мариуполя медицинское оборудование и от имени правящей в РФ партии «подарили» его больницы в Донецке, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина отвезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникальное и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен», – сообщил Андрющенко.

Интересно, что кражу выдали за «подарок» Донецку от «Единой РоSSии».

«Никогда не было и снова. Что здесь скажешь – Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса», - добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба призвал страны мира не покупать у РоSSии украденное украинское зерноКулеба призвал страны мира не покупать у РоSSии украденное украинское зерно
В подвале многоэтажки в Мариуполе обнаружили 200 телВ подвале многоэтажки в Мариуполе обнаружили 200 тел
Мужчин из "ДНР" использовали в Мариуполе как пушечное мясо: выжившие записали обращениеМужчин из "ДНР" использовали в Мариуполе как пушечное мясо: выжившие записали обращение
"Это ад": оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают очередной город"Это ад": оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают очередной город
В Мариуполе оккупанты создают «добровольные дружины» — АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты создают «добровольные дружины» — Андрющенко
Над Мариуполем нависла угроза эпидемической катастрофы из-за массовых захороненийНад Мариуполем нависла угроза эпидемической катастрофы из-за массовых захоронений
В Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэраВ Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэра
Местных не допускают: оккупанты в Мариуполе придумали схему, как скрывать количество погибшихМестных не допускают: оккупанты в Мариуполе придумали схему, как скрывать количество погибших
В Мариуполе рашисты хоронят людей в траншеях: фото еще одной "братской могилы"В Мариуполе рашисты хоронят людей в траншеях: фото еще одной "братской могилы"
Оккупанты опять наносят удары по Северодонецку: много погибшихОккупанты опять наносят удары по Северодонецку: много погибших
Последние новости
Подгружаем последние новости