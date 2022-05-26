Донецку «подарили» хирургическое оборудование, украденное в Мариуполе

РоSSийские оккупанты похитили из разбомбленного Мариуполя медицинское оборудование и от имени правящей в РФ партии «подарили» его больницы в Донецке, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина отвезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникальное и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен», – сообщил Андрющенко.

Интересно, что кражу выдали за «подарок» Донецку от «Единой РоSSии».

«Никогда не было и снова. Что здесь скажешь – Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса», - добавил он.