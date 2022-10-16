У Донецку висадили в повітря "адміністрацію" окупантів: подробиці та кадри руйнувань

Уранці в неділю, 16 жовтня, потужний вибух прогримів у центрі Донецька в районі окупаційної адміністрації міста.

Прилетіло по будівлі Донецької міськради, яку росіяни називають "адміністрацією міста", у Ворошилівському районі. Місцеві повідомляють про кілька вибухів.

Внаслідок вибуху в "мерії" Донецька сильно постраждало не лише приміщення, а й автомобілі на парковці - щонайменше три машини згоріли.

Удар припав на західну частину будівлі з боку Університетської вулиці та парку кованих фігур. Це центр міста, неподалік знаходиться Донбас Арена.