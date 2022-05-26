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2022-05-26
Канцлер Германии объяснил, когда Путин согласится на настоящие мирные переговоры с Украиной.
Шольц подчеркнул, что Москва не сможет навязать свое мирное соглашение, потому что ни Киев, ни мир его не примет, информирует
РоSSия станет по-настоящему вести мирные переговоры с Украиной только в том случае, если поймет, что не способна сломать украинскую оборону.
Такое мнение на
«Владимир Путин должен понять, что он не сможет продиктовать условия мира. Украина такой мир не примет. И мы тоже», – сказал Шольц.
Лесь Димань, ZN.ua