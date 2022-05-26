Канцлер Германии объяснил, когда Путин согласится на настоящие мирные переговоры с Украиной.

Шольц подчеркнул, что Москва не сможет навязать свое мирное соглашение, потому что ни Киев, ни мир его не примет, информирует ZN.ua.

РоSSия станет по-настоящему вести мирные переговоры с Украиной только в том случае, если поймет, что не способна сломать украинскую оборону.

Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он пояснил, что именно для этого западные страны должны обеспечить армию Украины необходимым вооружением, включая тяжелую технику.

«Владимир Путин должен понять, что он не сможет продиктовать условия мира. Украина такой мир не примет. И мы тоже», – сказал Шольц.


Лесь Димань, ZN.ua

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