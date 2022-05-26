Оккупанты обстреляли Харьковскую область: двое погибших и 15 раненых

Утром войска РФ обстреляли две громады.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область: двое погибших и 15 раненых
© Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области/facebook

Войска РФ в среду, 25 мая, обстреляли Харьков и область. Есть погибшие и раненые, отметил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов в Telegram.

В результате обстрела Балаклеи были ранены 10 человек, в том числе 9-летний ребенок, двое мужчин (64 и 82 года) погибли.

"Вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только 9-летнюю девочку, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Других пациентов госпитализировали в Купянскую ЦРБ", - подчеркнул Синегубов.

Войска РФ также обстреляли район Пятихатки в Харькове (пострадал 62-летний мужчина), с. Циркуны (горели жилые дома, один человек пострадал), Чугуевский район (один пострадавший).

Утром оккупанты обстреляли Золочевскую громаду и Слатино в Дергачевской громаде (двое раненых).


Анна Конюченко, ZN.ua

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