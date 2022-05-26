Европа во время саммита ЕС пообещает продолжить вооружение Украины, но не будет призывать до прекращения огня — СМИ

Лидеры стран ЕС собираются на новый саммит 30 мая. Там они представят новый пакет военной и финансовой помощи Украине, а также назовут свои предложения по усилению антироSSийских санкций. Издание EUobserver, в распоряжении которого есть проект решений саммита, отмечает, что ЕС поддержит право Украины "на самооборону от роSSийской агрессии" и объявит о намерении и дальше вооружать наше государство.

Вдобавок лидеры стран Евросоюза объявят о своей готовности осуществить меры конфискации роSSийского имущества в Европе, чтобы впоследствии направить его для восстановления Украины.