Европа во время саммита ЕС пообещает продолжить вооружение Украины, но не будет призывать до прекращения огня — СМИ

Там также должны подвергнуть критике блокаду РФ экспорта украинского зерна, которая может привести к глобальному кризису, информирует ZN.ua.

Лидеры стран ЕС собираются на новый саммит 30 мая. Там они представят новый пакет военной и финансовой помощи Украине, а также назовут свои предложения по усилению антироSSийских санкций. Издание EUobserver, в распоряжении которого есть проект решений саммита, отмечает, что ЕС поддержит право Украины "на самооборону от роSSийской агрессии" и объявит о намерении и дальше вооружать наше государство.

Вдобавок лидеры стран Евросоюза объявят о своей готовности осуществить меры конфискации роSSийского имущества в Европе, чтобы впоследствии направить его для восстановления Украины.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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