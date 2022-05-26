Боятся резонанса из-за больших потерь: в россии приказали убрать аллеи могил военных с кладбищ

оккупанты, похороны, могилы, кладбище

РоSSийские власти позорно скрывают количество погибших в Украине военных.

В россии приказали убрать из кладбищ аллеи могил, где хоронят погибших на войне в Украине военнослужащих. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф разослало требование не делать на кладбищах в населенных пунктах аллеи из могил погибших в Украине. Документ опубликовали в телеграмм-канале "Русский борщ".

В письме указано, что тема боевых потерь россии может использоваться "вражеской пропагандой" и "пятой колонной". Там предлагают "распространять опыт" новосибирского конкурса по украшению могил, и требуют украшать могилы военных так, чтобы избегать военной тематики. Все это ставит целью "исключить спекуляции" вокруг погибших на войне Украине военных.

Как известно, роSSийская власть упорно скрывает настоящее число погибших в Украине военных рф. При этом, по данным украинского Генштаба, это число составляет 25-30 тысяч. И это количество уже точно больше, чем россия потеряла в Афганистане за 10 лет войны. Так что роSSийская власть теперь позорно скрывает от общества настоящую цену военной авантюры Путина.


Галина Струс, politeka.net

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