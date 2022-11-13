Переламані кістки черепа: під Херсоном знайшли могили мирних жителів, фото

У деокупованих населених пунктах правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини російських військових. У Херсонській області виявили тіла трьох загиблих місцевих жителів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що на рештки тіл людей натрапили під час огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району. Трьох загиблих жителів населеного пункту виявили у погребі.

На скелетованих трупах виявили тілесні ушкодження - переломи кісток черепа.

Правоохоронці направили рештки тіл на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи.

Наразі встановлюють можливі обставини загибелі, шукають свідків та очевидців скоєння злочину.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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