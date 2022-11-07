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2022-11-07
Під Маріуполем з'явилося 1,5 тисячі нових могил - ВВС
Ділянка із масовими похованнями на північний захід від міста неухильно росте з весни, інформує
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Під Маріуполем на місці масового поховання з'явилося щонайменше 1500 нових могил. Про це свідчать супутникові знімки з Максара, повідомляє
Центр інформаційної стійкості проаналізував знімки Старого Криму та дійшов висновку, що відтоді, як востаннє аналізувалися зображення на цьому місці у червні, тут було викопано 1500 нових могил. Останні супутникові знімки з Максара показують, що три масові поховання під Маріуполем, розташовані у Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно зростають з весни.
За оцінками журналістів, з початку війни там було вирито понад 4600 могил, проте похованих тіл може бути більше.
Оксана Лебедина, ZN.ua