Під Маріуполем з'явилося 1,5 тисячі нових могил - ВВС

Під Маріуполем на місці масового поховання з'явилося щонайменше 1500 нових могил. Про це свідчать супутникові знімки з Максара, повідомляє ВВС .

Центр інформаційної стійкості проаналізував знімки Старого Криму та дійшов висновку, що відтоді, як востаннє аналізувалися зображення на цьому місці у червні, тут було викопано 1500 нових могил. Останні супутникові знімки з Максара показують, що три масові поховання під Маріуполем, розташовані у Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно зростають з весни.

За оцінками журналістів, з початку війни там було вирито понад 4600 могил, проте похованих тіл може бути більше.