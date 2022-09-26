«Маленькі діти з кулями в головах»: Зеленський повідомив, що в Ізюмі знайшли ще дві братські могили

В нещодавно деокупованому Ізюмі Харківської області було знайдено ще два масові поховання вбитих і загиблих – там знову сотні тіл. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS президент України Володимир Зеленський.

«Уявіть собі, я був там кілька днів тому. Знайшли велику братську могилу з півтисячі людей. Сьогодні я отримав більше інформації, – сказав Володимир Зеленський. – Знайшли ще дві братські могили, великі могили з сотнями людей. Також мова йде про маленьке містечко Ізюм».