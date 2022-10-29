"Лінія Вагнера" на сході України будується за технологією риття могил 50-х років - військовий професор

Російські війська будують лінію оборони на сході України. Про це розповів директор найманської компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Укріплення називається лінією Вагнера.

Довжина лінії передбачається до 200 кілометрів, хоча на цьому етапі побудовано лише кілька кілометрів.

За словами військового професора Університету національної оборони Фінляндії Янне Мякітало, лінія складається з двох рядів дворядних бетонних конусів та протитанкової траншеї.

Бетонні конуси, які мають блокувати просування бронетехніки, мають висоту близько 90 сантиметрів та відстань між ними близько чотирьох метрів.

За словами Мякітало, конуси не стануть на заваді українській бронетехніці. Броня може просто відсунути конуси убік, тому що вони не вкопані в землю, а лише розкладені на полі.

Коли у мирний час у Фінляндії будували лінію Салпа, бар'єрне каміння мало бути розміром 1,4 - 1,8 метра, і на третину їх потрібно було закопати в землю, щоб вони міцно залишалися на місці, навіть якщо броня намагалася повалити їх, каже Мякітало.

Звичайно, конуси також можна рознести на шматки прямим наведенням, стріляниною по дузі або бомбардуванням з повітря, продовжує він.

М'якітало каже, що броньовані загородження марні, якщо за ними не підготовлені вогневі позиції піхоти.

З них піхота могла завадити розчищенню загороджень вогнем легкої зброї та протитанковими засобами.

Для того, щоб лінії загородження були корисні для оборонця, їх слід будувати у вигляді пилкоподібної форми, а при зміні напряму робити позицію захисту піхоти. Однак на полі лінія Вагнера проходить прямою, дивується Мякітало.

Частина лінії є траншею двометрової глибини, на яку будівельники привезли екскаватор типу МДК-3 радянського виробництва. Пристрій був розроблений спеціально для броньованих траншей.

"Якщо броньовані бар'єри були технологією 30-х та 40-х років, то цей екскаватор є технологією копання могил 50-х років", - каже Мякітало.

За його словами, танки, звичайно, повинні будуть зупинитися біля краю окопа, але викликана цим і бетонними загородженнями перед ним повільність просування атакуючого складає всього кілька хвилин або кілька десятків хвилин.

Військовий професор Янне Мякітало вважає військове значення лінії Вагнера незначним, навіть якщо вона буде побудована на всій запланованій 200-кілометровій дистанції.

На Заході давно помітили, що будівництво великих бронетанкових з'єднань не дає такої вигоди, яка пов'язана з обсягом робіт, необхідних для великого будівельного проекту.

Експерти запитали, чому лінія будується в південній частині Луганської області, коли Росія ніби віддає північну частину Луганська Україні. За словами Мякітало, лінія Вагнера не забезпечує такого захисту, щоб російські війська були у більшій безпеці за лінією.

Мякітало здогадується, що мета полягає в тому, щоб надати якусь духовну допомогу погано навченим російським солдатам, які не розуміють слабкості лінії. Він зазначає, що лінія будується у районі Південного армійського корпусу.

«Професійні солдати розуміють, як мало користі має практично група в бронетехніці, — каже Мякітало.

Раніше у британській контррозвідці припустили, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони по поточній лінії фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.