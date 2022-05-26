Оккупанты на Херсонщине забросали село противопехотными минами

Перед тем села обстреляли кассетными снарядами.

Оккупанты на Херсонщине забросали село противопехотными минами
© Фото из открытых источников

В Херсонской области на село Нововоскресенское, которое на границе с Днепропетровщиной, роSSийские оккупанты сбросили около тысячи противопехотных фугасных мин, сообщил местный депутат Дмитрий Бурлай на странице "Новости Нововоронцовщины" в Facebook.

Села Нововоскресенское 25 мая роSSийские войска обстреляли кассетными снарядами, а вечером сбросили около тысячи противопехотных фугасных мин на Нововоскресенское.

«Люди не знают, что делать, мины – во всех дворах, на улицах. На свой риск собирают их, чтобы убрать со двора», – написал депутат.

В свою очередь село Дудчаны Миловской территориальной громады обстреляли с левого берега Днепра.

"В селе есть неразорванные снаряды, разрушены частные дома", - добавил Бурлай.


Ирина Знась, ZN.ua

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