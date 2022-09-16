Російські війська обстріляли село на Дніпропетровщині: загинули дві людини

Окупанти влучили в центр населеного пункту.

Російські загарбники в п’ятницю, 16 вересня, не лише знову вдарили ракетами по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, а й обстріляли з важкої артилерії Криворізький район. Внаслідок ворожого вогню по селу Велика Костромка в Зеленодольській громаді загинули двоє чоловіків, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

“Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються”, – написав Резніченко.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУРВійська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУР
Росія офіційно припинила участь у Європейській конвенції з прав людиниРосія офіційно припинила участь у Європейській конвенції з прав людини
Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини — голова ОВАВорог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини — голова ОВА
Російські війська розформують два полки, виведені на Луганщину – ГенштабРосійські війська розформують два полки, виведені на Луганщину – Генштаб
Заступниця міністра юстиції не впевнена, що вдома російські військовополонені мають такі умови, як у полоніЗаступниця міністра юстиції не впевнена, що вдома російські військовополонені мають такі умови, як у полоні
«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров
Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області з мінометів та артилеріїВійська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області з мінометів та артилерії
За минулу добу на Харківщині війська РФ поранили трьох мирних жителів — голова ОВАЗа минулу добу на Харківщині війська РФ поранили трьох мирних жителів — голова ОВА
Війська РФ обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, випустили 75 снарядів — голова Дніпропетровської ОВАВійська РФ обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, випустили 75 снарядів — голова Дніпропетровської ОВА
Російські окупанти «оголосили війну» немовлятамРосійські окупанти «оголосили війну» немовлятам
Последние новости
Подгружаем последние новости