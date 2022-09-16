Російські війська обстріляли село на Дніпропетровщині: загинули дві людини

Російські загарбники в п’ятницю, 16 вересня, не лише знову вдарили ракетами по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, а й обстріляли з важкої артилерії Криворізький район. Внаслідок ворожого вогню по селу Велика Костромка в Зеленодольській громаді загинули двоє чоловіків, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram .

“Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються”, – написав Резніченко.