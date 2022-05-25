Виталий Кличко в Давосе призвал к воплощению Плана Маршалла для Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе принял участие и выступил на неформальной встрече лидеров мировой экономики (IGWEL), сообщает официальный сайт КМДА.

Виталий Кличко подчеркнул, что идея создания плана Маршалла для Украины важна, и ее нужно воплощать. Поскольку Украина, которая сегодня героически сражается за свою государственность и свободу, нуждается в восстановлении не только экономики, но и масштабном восстановленим инфраструктуры, которую уничтожают роSSийские варвары, информирует Апостроф .

"Наши партнеры готовы помогать. Но ключевым фактором для них является окончание военных действий. Я убежден, что у нас будет большой шанс построить не только экономику, но и сделать большой рывок в модернизации и развитии нашего государства. И над этим работать нужно уже сегодня. Речь идет о плане Маршалла, над которым уже работают и будут готовы представить наши партнеры", – сказал после встречи Виталий Кличко.

В частности, мэр Киева встретился с главой МВФ Кристиной Георгиевой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, главой правления компании Siemens Роландом Бушем, главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, основателем Давосского форума Клаусом Швабом.