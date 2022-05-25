Виталий Кличко в Давосе призвал к воплощению Плана Маршалла для Украины
Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе принял участие и выступил на неформальной встрече лидеров мировой экономики (IGWEL), сообщает официальный сайт КМДА.
Виталий Кличко подчеркнул, что идея создания плана Маршалла для Украины важна, и ее нужно воплощать. Поскольку Украина, которая сегодня героически сражается за свою государственность и свободу, нуждается в восстановлении не только экономики, но и масштабном восстановленим инфраструктуры, которую уничтожают роSSийские варвары, информирует
"Наши партнеры готовы помогать. Но ключевым фактором для них является окончание военных действий. Я убежден, что у нас будет большой шанс построить не только экономику, но и сделать большой рывок в модернизации и развитии нашего государства. И над этим работать нужно уже сегодня. Речь идет о плане Маршалла, над которым уже работают и будут готовы представить наши партнеры", – сказал после встречи Виталий Кличко.
В частности, мэр Киева встретился с главой МВФ Кристиной Георгиевой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, главой правления компании Siemens Роландом Бушем, главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, основателем Давосского форума Клаусом Швабом.
Также состоялась встреча Виталия Кличко с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Виталий Кличко поблагодарил за многолетнее сотрудничество банка со столицей Украины. Первый вице-президент банка на встрече подчеркнул, что ЕБРР готов не ждать, а уже сегодня инвестировать в проекты по восстановлению Киева и Украины. И открытой к предложениям по проектам, которые нужно реализовать.