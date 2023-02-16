"Нам якнайшвидше потрібна зброя": Кличко показав голові МЗС Канади наслідки російських атак на Київ

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з очільницею Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Йшлося, зокрема, про постачання Україні озброєння.

Про це Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Апостроф .

"Зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Показав їй наслідки російських атак на Київ, що несуть руйнування і смерті мирних українців. Подякував уряду та громадянам Канади за допомогу Україні - військову, фінансову, гуманітарну. Підкреслив, що нам дуже важливо якнайшвидше отримати нову партію озброєння, щодо надання якого ухвалила рішення Канада", - повідомив Кличко.

Зокрема, Віталій Кличко показав Мелані Жолі зруйнований будинок на вул. Жилянській, куди влучив дрон-камікадзе під час масованої російської атаки 17 жовтня 2022 року.

Раніше Віталій Кличко зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і повідомив, що рішення щодо постачання Україні озброєння ухвалюватимуться більш оперативно. Також Кличко зустрівся з керівництвом Парламентської Асамблеї НАТО та обговорив питання членства України в НАТО та гарантії безпеки.