Давос-2022: Глобализация не мертва, она переходит в новую стадию
Глобализация двигается в двух направлениях.
COVID-19 и роSSийское вторжение в Украину являются последними из серии потрясений, пошатнувших основы глобализации. По мере того как экономическая изоляция, технонационализм и укрепление цепей поставок ускоряются, может ли новая эра самодостаточности и локализации заменить то, что было раньше? В ходе одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе спикеры
По его словам, глобализация не односторонний процесс.
«Мы позволяем глобализации выходить на новую стадию. Она имеет как положительные, так и негативные стороны. Работа политиков состоит в том, чтобы гарантировать использование преимуществ, а не недостатков», - отметил Фридман.
«Вопрос в том, что мы понимаем под глобализацией. Вы имеете в виду глобальную торговлю и ее вклад в мировой ВВП? Вы имеете в виду телекоммуникации? Вы имеете в виду грузоперевозки? Вы имеете в виду интернет? Все эти разные аспекты глобализации», - добавил журналист.
«Раньше, чтобы действовать глобально, вы должны были быть страной. Позже, чтобы действовать в глобальном масштабе вы должны были быть компанией или страной. Сейчас мы создали платформу, позволяющую отдельным личностям выходить на глобальное пространство», – отметил Фридман, указывая на то, что благодаря технологиям отдельные личности могут действовать в глобальном масштабе.
По его словам, глобализация не мертва. Она двигается в двух направлениях.
«Она может предусматривать как демократизацию, так и авторитаризм. Например, Китай использует глобализацию, чтобы навязать собственный порядок для своего общества. Вопрос в том, как вы используете преимущества», – заявил Фридман.
«Людям нужна взаимосвязь. Технологии облегчают налаживание взаимосвязи. Глобализация является частью человечества. Если Первая мировая война не остановила глобализацию, если Вторая мировая война не остановила глобализацию, то почему вы думаете, что война РФ против Украины остановит глобализацию. Война РоSSии против Украины может быть реальной первой мировой войной, ведь в этой войне практически каждый на планете может либо наблюдать за боевыми действиями или даже участвовать или испытывать экономическое влияние — независимо от того, где проживает», - сказал Фридман, указав на пример пожертвований для Украины, которые может сделать человек из любой точки мира, таким образом, поддержав украинцев в войне. По его словам, президент РФ Владимир Путин недооценил то, что весь мир может наблюдать за войной и влиять на нее.