Давос-2022: Глобализация не мертва, она переходит в новую стадию

COVID-19 и роSSийское вторжение в Украину являются последними из серии потрясений, пошатнувших основы глобализации. По мере того как экономическая изоляция, технонационализм и укрепление цепей поставок ускоряются, может ли новая эра самодостаточности и локализации заменить то, что было раньше? В ходе одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе спикеры обсудили вопросы глобализации. По мнению журналиста The New York Times Томаса Фридмана, глобализация переходит в новую стадию.

По его словам, глобализация не односторонний процесс.

«Мы позволяем глобализации выходить на новую стадию. Она имеет как положительные, так и негативные стороны. Работа политиков состоит в том, чтобы гарантировать использование преимуществ, а не недостатков», - отметил Фридман.

«Вопрос в том, что мы понимаем под глобализацией. Вы имеете в виду глобальную торговлю и ее вклад в мировой ВВП ? Вы имеете в виду телекоммуникации? Вы имеете в виду грузоперевозки? Вы имеете в виду интернет? Все эти разные аспекты глобализации», - добавил журналист.

«Раньше, чтобы действовать глобально, вы должны были быть страной. Позже, чтобы действовать в глобальном масштабе вы должны были быть компанией или страной. Сейчас мы создали платформу, позволяющую отдельным личностям выходить на глобальное пространство», – отметил Фридман, указывая на то, что благодаря технологиям отдельные личности могут действовать в глобальном масштабе.

По его словам, глобализация не мертва. Она двигается в двух направлениях.

«Она может предусматривать как демократизацию, так и авторитаризм. Например, Китай использует глобализацию, чтобы навязать собственный порядок для своего общества. Вопрос в том, как вы используете преимущества», – заявил Фридман.