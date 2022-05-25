Генеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против Украины

По его словам, существует два измерения этого вопроса.

Генеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против Украины
© Rafael Mariano Grossi / Twitter

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против Украины. Во время Всемирного экономического форума в Давосе он назвал «два измерения» этого вопроса.

«Есть два измерения этого вопроса. С одной стороны возможность прямого использования ядерного оружия, что было бы просто немыслимо. Мы сейчас имеем войну со страной, которая имеет ядерное оружие и которая не имеет, что указывает на существенное различие между сторонами», - отметил он.

По словам Гросси, другое измерение состоит в том, что существует возможность возникновения ядерной чрезвычайной ситуации, ядерной аварии, что еще больше усугубит трагедию войны, от которой уже страдает украинский народ.

Он добавил, что подобная «ядерная чрезвычайная ситуация» может возникнуть в результате атаки на АЭС.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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