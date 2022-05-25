Учебники для украинских школьников: в чем состоят сложности с обеспечением

Оксана Онищенко выделила три проблемы, из-за которых ученики 5-х и 9-х классов могут остаться без учебников, информирует ZN.ua.

Учебники для украинских школьников: в чем состоят сложности с обеспечением

Недавно Министерство образования и науки обнародовало перечень проектов, на которые необходимо найти деньги. И среди них – издание учебников для 5-х и 9-х классов. А средств на это в государственной казне ноль, что и понятно в условиях войны. О сложностях, что есть сейчас рассказала Оксана Онищенко в своей статье «Есть три проблемы, которые могут оставить украинских школьников без учебников».

Так, первая проблема заключается в том, что на учебники срочно нужно где-то найти более миллиарда гривен. Минобразования уже обратилось ко многим международным организациям по поводу финансовой помощи. Об этом в ответ на запрос ZN.UA сообщили в Государственном научном учреждении «Институт модернизации содержания образования» (ИМЗО), которое занимается учебниками и подчиняется МОН.

Вторая проблема возникла с тем, что нужно определиться, какие учебники печатать по заказу государства.

«До сих пор не завершен конкурс, школы еще не выбрали, по каким именно книгам хотят учить. Если бы не война, конкурсный отбор должен был завершиться еще в марте, а теперь Минобразования подготовило новый приказ, которым продлило сроки конкурса. Именно сейчас он продолжается», – объяснила автор.

Третья проблема – это печать. Справятся ли украинские издательства с таким большим заказом в короткие сроки, ведь 1 сентября не за горами? Один только разбомбленный Харьков – книжная столица Украины – чего стоит.

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