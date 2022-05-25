Есть погибшие и раненые: глава ОВА Гайдай рассказал, что штурм Северодонецка продолжается прямо сейчас

Сейчас ситуация очень тяжелая. Из-за постоянных обстрелов жилых массивов сложно добраться до тел погибших и посчитать точное количество разрушенных зданий, информирует ZN.ua.

Есть погибшие и раненые: глава ОВА Гайдай рассказал, что штурм Северодонецка продолжается прямо сейчас
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне в случае с Северодонецком большинство ударов наносят возле бомбоубежищ. За последние сутки там погибли шесть человек, еще восемь получили ранения, однако город продолжается оборону и дальше, написал он на своем Телеграм-канале.

Гайдай добавил, что в последнее время очень трудно добраться до мест гибели людей, поскольку враг непрерывно обстреливает жилые массивы.

"РоSSияне бьют по скоплению людей. Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия - туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков, - написал Гайдай, призвав граждан быть внимательнее сейчас. - Предатели могут быть среди вас. Якобы скрываться от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помочь врагу".

В старых районах города также двое погибших и четверо раненых - одной женщине пришлось ампутировать ногу.

"Количество поврежденного за вчерашний день жилья посчитать трудно. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре - в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три - в золотом и Тошковке, по два - в Екатериновке и почечном, один - в Горном", - отметил Качи.

Наступление на Северодонецк сейчас продолжается. Но нашим защитникам удалось вчера отбить девять атак врага. Они уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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