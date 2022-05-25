Премьер-министр Болгарии: ЕС стал зависим от газа из РоSSии из-за провальной реакции на аннексию Крыма
Глава болгарского правительства объяснил, почему Москве удается шантажировать европейские правительства энергоносителями на фоне войны против Украины, информирует
Европа оказалась в энергетической ловушке РоSSии, потому что не смогла адекватно отреагировать на роSSийскую аннексию Крыма.
Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
«Когда РоSSия аннексировала Крым, мы все сказали: «Хорошо, мы теперь повысим свою политическую критику против Владимира Путина». Но мы не выполнили свою домашнюю работу. Мы позволили построить «Южный поток», через который РоSSия поставляет газ в Европу через территорию Турции. Мы позволили «Газпрому» владеть подземными хранилищами в Европе. Мы допустили построение «Северного потока-2», который собирались запустить, пока Германия не сказала «нет»», - объяснил глава болгарского правительства.
Он также отметил, что европейские страны позволили Москве наполнить свои посольства агентами спецслужб.