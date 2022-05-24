РоSSийские оккупанты во второй раз похитили поселкового голову Кирилловки

Во вторник, 24 мая, в Запорожской области оккупанты похитули поселкового голову Кирилловки Ивана Малеева и его заместителя Игоря Коробку, сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

"Сегодня, 24 мая, дерзко и цинично были похищены руководители Кирилловской поселковой рады. По сообщению председателя Мелитопольской РГА Игоря Судакова, около шести утра из собственного дома похищен руководитель громады Иван Малеев. После этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробку", - отметили в пресс-службе.

Малеева и Коробку с завязанными глазами и руками увезли в неизвестном направлении.

В пресс-службе также сообщили о похищении директора Кирилловского дома культуры Светланы Шиян.

Кроме того, роSSийские военные ограбили администрацию громады и центр предоставления административных услуг.