РоSSийские оккупанты во второй раз похитили поселкового голову Кирилловки

Малеева с завязанными глазами и руками увезли в неизвестном направлении, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты во второй раз похитили поселкового голову Кирилловки
© Марина Логінова / Facebook

Во вторник, 24 мая, в Запорожской области оккупанты похитули поселкового голову Кирилловки Ивана Малеева и его заместителя Игоря Коробку, сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

"Сегодня, 24 мая, дерзко и цинично были похищены руководители Кирилловской поселковой рады. По сообщению председателя Мелитопольской РГА Игоря Судакова, около шести утра из собственного дома похищен руководитель громады Иван Малеев. После этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробку", - отметили в пресс-службе.

Малеева и Коробку с завязанными глазами и руками увезли в неизвестном направлении.

В пресс-службе также сообщили о похищении директора Кирилловского дома культуры Светланы Шиян.

Кроме того, роSSийские военные ограбили администрацию громады и центр предоставления административных услуг.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробностиРоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробности
"Враг идет": оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином"Враг идет": оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином
РоSSийские оккупанты захватили пять предприятий "Укроборонпрома" с 24 февраляРоSSийские оккупанты захватили пять предприятий "Укроборонпрома" с 24 февраля
"Строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления": оккупанты готовятся к контрнаступлению"Строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления": оккупанты готовятся к контрнаступлению
Оккупанты отправляли на мины авто, которые пытались эвакуироваться, а затем расстреливали выжившихОккупанты отправляли на мины авто, которые пытались эвакуироваться, а затем расстреливали выживших
Как оккупанты крадут украинское зерно: детальные спутниковые фотоКак оккупанты крадут украинское зерно: детальные спутниковые фото
Оккупанты безуспешно пытаются сдержать контрнаступление ВСУ на Харьковщине: данные исследователейОккупанты безуспешно пытаются сдержать контрнаступление ВСУ на Харьковщине: данные исследователей
Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВАОккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВА
РоSSийские войска ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской областиРоSSийские войска ударили четырьмя ракетами по Днепропетровской области
Оккупанты обстреляли машину с раненой женщиной в Северодонецке: фотоОккупанты обстреляли машину с раненой женщиной в Северодонецке: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости