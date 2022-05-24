ЕС соединяет границы Украины со своими портами для экспорта зерна — Фон дер Ляйен

РоSSия превратила в оружие не только энергетику, но и мировые цепи снабжения продовольствием. Украина – важный экспортер зерна и других продовольственных товаров в мире. Блокируя украинские порты и сбрасывая бомбы на склады с украинским зерном, Москва пытается шантажировать мир голодом. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Флаг Украины описывает знаковый украинский пейзаж: голубое небо и золотые пшеничные поля. Но сейчас эти пшеничные поля усеяны роSSийскими бомбами. Поэтому цены на продовольствие в мире становятся заоблачными. А наиболее уязвимые страны мира уже страдают от этих последствий. Цены на хлеб в Ливане выросли на 70%. А украинская продовольствие из Одессы не попадает в Сомали. Это использование голода для проекции своей власти», – сказала она.

Президент Еврокомиссии рассказала, что ЕС пытается помочь Украине с экспортом своих продовольственных грузов. Это позволит Киеву получить остро необходимую выручку, а остальному миру – избежать голода. У Украины сейчас есть 22 миллиона тонн зерна для экспорта. Обычно страна экспортирует 5 миллионов тонн в месяц. Теперь этот поток сильно сократился.