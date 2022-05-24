ЕС соединяет границы Украины со своими портами для экспорта зерна — Фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии рассказала, как Европа пытается помешать Москве шантажировать мир голодом, информирует
РоSSия превратила в оружие не только энергетику, но и мировые цепи снабжения продовольствием. Украина – важный экспортер зерна и других продовольственных товаров в мире. Блокируя украинские порты и сбрасывая бомбы на склады с украинским зерном, Москва пытается шантажировать мир голодом. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе
«Флаг Украины описывает знаковый украинский пейзаж: голубое небо и золотые пшеничные поля. Но сейчас эти пшеничные поля усеяны роSSийскими бомбами. Поэтому цены на продовольствие в мире становятся заоблачными. А наиболее уязвимые страны мира уже страдают от этих последствий. Цены на хлеб в Ливане выросли на 70%. А украинская продовольствие из Одессы не попадает в Сомали. Это использование голода для проекции своей власти», – сказала она.
Президент Еврокомиссии рассказала, что ЕС пытается помочь Украине с экспортом своих продовольственных грузов. Это позволит Киеву получить остро необходимую выручку, а остальному миру – избежать голода. У Украины сейчас есть 22 миллиона тонн зерна для экспорта. Обычно страна экспортирует 5 миллионов тонн в месяц. Теперь этот поток сильно сократился.
«Мы объединяем украинские границы с нашими портами. Чтобы Украина могла обеспечить наиболее нуждающиеся страны мира. И чтобы Киев получил остро необходимый ему доход», – пояснила Фон дер Ляйен, добавив, что ЕС также пытается нарастить собственное производство и экспорт продовольствия для сокращения глобального дефицита.