Столтенберг назвал главную задачу НАТО на войне в Украине

По словам генерального секретаря Альянса, Москва получила не ту войну, на которую она рассчитывала, информирует ZN.ua.

Столтенберг назвал главную задачу НАТО на войне в Украине
© NATO/Flickr

Страны НАТО годами помогали Украине как своему важному партнеру. Они снабжали украинскую армию оружием и проводили тренировки. И, как отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время Всемирного экономического форума в Давосе, плоды этих усилий уже видны на поле битвы.

Однако он подчеркнул, что НАТО сейчас пытается не допустить эскалацию войны в Украине, чтобы она не вышла за пределы украинских границ.

"НАТО оказывает помощь нашему чрезвычайно важному партнеру - Украине. Но наша ключевая ответственность - это защитить своих союзников. Это значит, что мы должны предотвратить эскалацию войны, чтобы она не принесла еще больше страданий. Мы не будем принимать прямое участие в конфликте. Бесспорно, мы будем поддерживать украинцев и помогать им, потому что у них есть право на самозащиту. Но нас не будет на поле битвы", - сказал Столтенберг.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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