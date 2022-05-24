Столтенберг назвал главную задачу НАТО на войне в Украине

Страны НАТО годами помогали Украине как своему важному партнеру. Они снабжали украинскую армию оружием и проводили тренировки. И, как отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время Всемирного экономического форума в Давосе , плоды этих усилий уже видны на поле битвы.

Однако он подчеркнул, что НАТО сейчас пытается не допустить эскалацию войны в Украине, чтобы она не вышла за пределы украинских границ.

"НАТО оказывает помощь нашему чрезвычайно важному партнеру - Украине. Но наша ключевая ответственность - это защитить своих союзников. Это значит, что мы должны предотвратить эскалацию войны, чтобы она не принесла еще больше страданий. Мы не будем принимать прямое участие в конфликте. Бесспорно, мы будем поддерживать украинцев и помогать им, потому что у них есть право на самозащиту. Но нас не будет на поле битвы", - сказал Столтенберг.