Для более 80% граждан какие-либо территориальные уступки ради мира неприемлемы – опрос

При этом против таких уступок большинство граждан выступает во всех регионах Украины, информирует ZN.ua.

Для более 80% граждан какие-либо территориальные уступки ради мира неприемлемы – опрос
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Какие-либо территориальные уступки ради достижения мира в Украине неприемлемы для 82% украинцев, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. Только 10% граждан уверены, что для окончания войны и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

КМИС

При этом против любых уступок выступает большинство населения во всех регионах Украины. Указано, что в восточных регионах, поддающихся интенсивным боям, 68% против уступок, за – только 19%. В южной части Украины против уступок выступают 83%, за – 9%.

КМИС

Если говорить об украинцах, которые остаются на оккупированных территориях, то среди них против территориальных уступок 77% опрошенных, за 18%. В то же время среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки – только 5%).

КМИС

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