В ЕС рассказали, как избавятся от зависимости от газа из РоSSии

Фон дер Ляйен указала на старую роSSийскую «ловушку», в которую Европа не должна снова попасть, переходя на новую зеленую энергетику, информирует ZN.ua.

В ЕС рассказали, как избавятся от зависимости от газа из РоSSии
© pixabay/music4life

РоSSия использует экспорт энергоносителей как оружие, посредством которого пытается давить на ЕС и заставить его не поддерживать Украину в ее обороне от роSSийской агрессии. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, напоминая, как Москва отрезала от поставок газа в Польшу, Болгарию, а теперь еще и Финляндию.

По ее мнению, это лишь доказывает, что Европе нужно избавиться от энергетической зависимости от РоSSии как можно скорее. И возможности это сделать есть.

"Мы должны ускорить переход на зеленую энергетику. И, к счастью, у нас есть для этого средства. Европейское зеленое соглашение уже очень амбициозное. Но теперь мы переходим на новый уровень. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила программу Repower EU. Она предусматривает полный отказ от роSSийского ископаемого топлива. А доля зеленой энергетики должна вырасти до 45% в 2030 году", - сказала Фон дер Ляен.

Также она рассказала, что ЕС уже пытается диверсифицировать импорт газа. Треть объемов, которая сейчас поступает из РоSSии, будет заменена поставками сжиженного газа из США. И ответные договоренности появились еще в марте. Кроме того, ЕС рассчитывает на поставки от других "более надежных" продавцов энергоносителей через СПГ-терминалы, а также газопроводы, соединяющие Европу с Африкой.

"Но мы должны быть более дальновидными. Экономика будущего не будет зависеть от нефти и угля. Она будет основана на таких материалах, как литий, используемых в батареях и турбинах. Зеленый переход потребует значительного увеличения поставок таких материалов. И, опять же, сейчас мы покупаем их только у небольшого количества производителей в мире. Так мы рискуем попасть в ту же ловушку, что с нефтью и газом", - предупредила президент Еврокомиссии, отметив необходимость расширения сотрудничества с партнерами во всем мире.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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