Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении"

О ситуации с переселенцами рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.

заявил он. «Да, это – наши люди, наши граждане. И сколько бы их ни приезжало, мы будем всем идти навстречу, помогать и оказывать всю необходимую поддержку», —

В то же время он подчеркнул, что все, кто приезжает в Днепр, спасаясь от войны, должны соблюдать элементарные нормы достойного поведения — в частности, это касается правил парковки и громких вечеринок с алкоголем в арендованных квартирах.

«Хотелось бы, чтобы понимали и принимали правила, по которым живет город. Не мешали жить соседям, по ночам не дебоширили. Мы рады любым гостям, но нужно понимать, что нужно соблюдать правила общественного порядка.

Городу нужно помогать, участвовать в городском хозяйстве, а не просто сидеть на иждивении», — сказал Борис Филатов.