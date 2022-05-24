Синод ПЦУ создал монастырь на основе Киево-Печерской Лавры

Синод Православной церкви Украины принял решение об образовании мужского монастыря на основе одного из храмов Киево-Печерской Лавры, который будет называться «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Православной Церкви Украины».

Как отмечается в заявлении синода, решении об образовании монастыря приняли учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения и с целью «преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата».

«Синод утвердил ее Устав и определил, что она (Лавра, ред) имеет прямое подчинение Предстоятелю Православной Церкви, как своему Священноархимандриту (настоятелю)», - говорится в заявлении.

Следующим шагом глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний должен обратиться в Кабинет министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.