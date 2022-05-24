ПЦУ создала собственный монастырь в Киево-Печерской лавре: что теперь будет со святыней

Киево-Печерская лавра

ПЦУ готовит обращение к правительству с просьбой передать ей храм Киево-Печерской лавры.

Священный Синод ПЦУ утвердил создание религиозной организации «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви». Решение приняли на очередном заседании 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

Синод просил предстоятеля ПЦУ обратиться к правительству с просьбой передать один из храмов Верхней Лавры и отдельные ее помещения им в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности.

Священный Синод также утвердил Устав новой организации, определив, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю ПЦУ как своему священноархимандриту (настоятелю).

Епифаний

В церкви отметили особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения. К ПЦУ ее отнесли по предложению митрополита Епифания, с целью «преодоление последствий неканонического подчинения этого монастыря власти московского патриархата».

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что Верховная Рада пока не планирует запрещать в стране деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам Стефанчука, любой закон, который раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.

Киево-Печерская лавра литургия


Тарас Галушко, politeka.net

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