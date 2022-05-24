ПЦУ создала собственный монастырь в Киево-Печерской лавре: что теперь будет со святыней

ПЦУ готовит обращение к правительству с просьбой передать ей храм Киево-Печерской лавры.

Синод просил предстоятеля ПЦУ обратиться к правительству с просьбой передать один из храмов Верхней Лавры и отдельные ее помещения им в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности.

Священный Синод также утвердил Устав новой организации, определив, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю ПЦУ как своему священноархимандриту (настоятелю).

В церкви отметили особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения. К ПЦУ ее отнесли по предложению митрополита Епифания, с целью «преодоление последствий неканонического подчинения этого монастыря власти московского патриархата».

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что Верховная Рада пока не планирует запрещать в стране деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам Стефанчука, любой закон, который раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.