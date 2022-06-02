В результате обстрела Святогорской лавры погибли три монаха: УПЦ МП не обвиняют РоSSию

В ходе обстрелов 30 мая погибли трое монахов Святогорской Свято-Успенской лавры. Об этом 1 июня сообщили глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram и сайт Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Однако в УПЦ МП снова умолчали о том, что лавру обстреляли россияне.

«Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре», – сообщил Кириленко, перед тем сообщал, что этот обстрел произвели роSSийские оккупационные войска.

В УПЦ МП сообщили, что обстрелы Святогорска привели к разрушениям в Святогорской лавре, погибли двое монахов и монахиня, еще трое были ранены.

«При обстреле погибли благотворительный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно», – сообщили в УПЦ МП, не уточнив, что этот обстрел произвела роSSийская армия.