В результате обстрела Святогорской лавры погибли три монаха: УПЦ МП не обвиняют РоSSию

РоSSияне уже не в первый раз обстреляли храмовый комплекс в Святогорске

В результате обстрела Святогорской лавры погибли три монаха: УПЦ МП не обвиняют РоSSию
© en.wikipedia.org

В ходе обстрелов 30 мая погибли трое монахов Святогорской Свято-Успенской лавры. Об этом 1 июня сообщили глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram и сайт Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Однако в УПЦ МП снова умолчали о том, что лавру обстреляли россияне.

«Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре», – сообщил Кириленко, перед тем сообщал, что этот обстрел произвели роSSийские оккупационные войска.

В УПЦ МП сообщили, что обстрелы Святогорска привели к разрушениям в Святогорской лавре, погибли двое монахов и монахиня, еще трое были ранены.

«При обстреле погибли благотворительный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно», – сообщили в УПЦ МП, не уточнив, что этот обстрел произвела роSSийская армия.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
В ООН рассказали, сколько гражданских погибли из-за роSSийского вторжения в УкраинуВ ООН рассказали, сколько гражданских погибли из-за роSSийского вторжения в Украину
Зеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSиюЗеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSию
Внутренние споры в Европе только стимулируют РоSSию давить больше — Зеленский на саммите ЕСВнутренние споры в Европе только стимулируют РоSSию давить больше — Зеленский на саммите ЕС
В Минобороны Литвы назвали РоSSию долгосрочной угрозой безопасностиВ Минобороны Литвы назвали РоSSию долгосрочной угрозой безопасности
РоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела НиколаевщиныРоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела Николаевщины
Оккупанты обстреливают Харьков: 4 человека погибли, 7 раненыОккупанты обстреливают Харьков: 4 человека погибли, 7 ранены
Почти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 маяПочти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 мая
Такого страшного обстрела еще не было: Олег Сенцов рассказал о тяжелом дне на фронтеТакого страшного обстрела еще не было: Олег Сенцов рассказал о тяжелом дне на фронте
Враг продолжает обстрелы Северодонецка: за сутки погибли шесть мирных гражданВраг продолжает обстрелы Северодонецка: за сутки погибли шесть мирных граждан
Войска РФ обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке: четыре человека погиблиВойска РФ обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке: четыре человека погибли
Последние новости
Подгружаем последние новости