В результате обстрела Святогорской лавры погибли три монаха: УПЦ МП не обвиняют РоSSию
РоSSияне уже не в первый раз обстреляли храмовый комплекс в Святогорске
В ходе обстрелов 30 мая погибли трое монахов Святогорской Свято-Успенской лавры. Об этом 1 июня сообщили глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в
«Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре», – сообщил Кириленко, перед тем сообщал, что этот обстрел произвели роSSийские оккупационные войска.
В УПЦ МП сообщили, что обстрелы Святогорска привели к разрушениям в Святогорской лавре, погибли двое монахов и монахиня, еще трое были ранены.
«При обстреле погибли благотворительный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно», – сообщили в УПЦ МП, не уточнив, что этот обстрел произвела роSSийская армия.