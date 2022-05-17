В Украине создали мобильные бригады для мониторинга химических, радиационных и биологических угроз

Бригады будут работать в каждой области.

В Украине создали мобильные бригады для мониторинга химических, радиационных и биологических угроз
© unsplash/afinika

В каждой области Украины создали мобильные бригады, занимающиеся мониторингом химических, радиационных и биологических угроз, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Против нас ведет войну враг, не соблюдающий никаких правил ведения войны. Поэтому мы должны быть готовы реагировать на ситуации любого характера и постоянно следить, в норме ли показатели окружающей среды. Для этого и работают созданные на уровне Центров контроля и профилактики заболеваний мобильные бригады», – пояснил Кузин.

Также проводятся мероприятия по обеспечению санитарного и эпидемиологического благосостояния на оккупированных территориях. На 100% эта работа уже выполнена на территории Киевской области, на 70% – на Черниговщине и на 40% – на Сумщине. Это исследование качества и безопасности питьевой воды для населения, проведение мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Также исследованию подлежит почва на местах аварий химических объектов, хранилищ горючего, химикатов, промышленных предприятий.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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