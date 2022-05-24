Предложение Макрона не является альтернативой членства в ЕС — МИД Франции
Там надеются, что такой проект укрепит отношения со всеми соседними европейскими странами, а с кандидатами усилить поддержку во всех сферах, информирует
В министерстве иностранных дел Франции прокомментировали инициативу президента Эммануэля Макрона о создании единого европейского пространства. Во внешнеполитическом ведомстве
"Мы приветствуем заявку Украины на членство в ЕС. Сейчас она рассматривается Европейской комиссией и будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне. Как заявил 9 мая президент и вчера представитель министра по Европе, Украина является частью европейской семьи", – говорится в сообщении.
В МИД отметили, что предложение Макрона - не альтернативно ни членству, ни процессу членства.
"Напротив, он стремится ускорить отношения со всеми соседними европейскими странами, а с тем, кто является кандидатами, усилить нашу поддержку во всех сферах с целью их присоединения", - сказал представитель МИД.