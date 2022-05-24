Как оккупанты крадут украинское зерно: детальные спутниковые фото

РоSSийские оккупанты продолжают масштабную кражу зерна в Украине, что подтверждается новыми спутниковыми фото порта в оккупированном Севастополе.

Новые изображения от Maxar Technologies публикует CNN, информирует Апостроф.

На фото, датированных 19 и 21 мая, видны корабли — "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка" — в трюмы которых ссыпается зерно. Оба корабля уже покинули порт. Согласно сайту отслеживания судов MarineTraffic.com:, "Матрос Позынич" направляется в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

Отмечается, что трудно сказать наверняка, грузят ли судна украденным украинским зерном, но оккупированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственными угодьями Херсонской и Запорожской областей.

По данным украинских официальных лиц, роSSийские войска на оккупированных территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг.

Ранее в этом месяце "Матрос Позынич" также загрузил зерно и отплыл из Черного моря в Средиземное. Первоначально он направлялся со своим грузом в Египет, но ему отказали в выезде из Александрии. Судну также запретили въезд в Бейрут и в результате оно пришвартовалось в Латакии в Сирии, где РоSSия годами поддерживала режим Башара Асада.


Лена Руденко, Апостроф

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