Главнокомандующего Залужного включили в список 100 самых влиятельных людей по версии TIME

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного включили в список 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии издания TIME в категории «Лидеры».

“Из пепла Второй мировой войны мировое сообщество объединилось с целью предотвратить очередную глобальную войну. Был создан набор международных правил и норм, чтобы принести пользу всем нациям и поддерживать мир», – говорится в сопроводительной статье Главы объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

За последние 77 лет не было глобального конфликта, сравнимого по своим масштабам с войной против Украины. Внимание всего мира сейчас приковано к Киеву .

В водовороте событий, на фоне "неспровоцированного, аморального и неэтичного вторжения РоSSии" Залужный проявил свой холодный ум, что стало одним из важных факторов быстрой адаптации украинцев к борьбе против врага.

Потенциал войны между великими государствами растет, а украинцы, защищающие свою Родину от значительной роSSийской агрессии, невероятны. Генерал Залужный стоит за этими усилиями, несет огромное бремя руководства в бою. Его деятельность запечатлевается в истории", - отмечают на страницах одного из самых влиятельных изданий мира.