"Такой войны не было на континенте 77 лет": стало известно, сколько ракет РоSSия выпустила по Украине
Только в результате ракетного удара по поселку Десна в Черниговской области погибли 87 человек, информирует
С 24 февраля роSSийская армия нанесла по Украине 1 тысячу 474 ракетных удара, применив 2 тысячи 275 различных ракет. Такую статистику привел в своем вечернем
"Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на европейском континенте уже 77 лет. Тотальной войны. Когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры", - подчеркнул он.
Конкретизируя ситуацию с высоким уровнем угрозы с неба, он напомнил, что только в результате ракетного удара по поселку Десна в Черниговской области погибли 87 человек. Отметим, этот поселок омывается тем же водоемом, о котором писал украинский режиссер и писатель Александр Довженко в своей повести "Очарованная Десна".
Вчера мы информировали, что харьковские спасатели извлекли из-под завалов зданий более 150 тел погибших гражданских.
А также писали о ракетном ударе по Житомирщине, в результате которого повреждено около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия, погиб работник Укрзализныци.
В результате ракетного обстрела по Ровенской области, о котором мы информировали несколько дней назад, пострадали шесть человек, обошлось без летальных исходов.