"Такой войны не было на континенте 77 лет": стало известно, сколько ракет РоSSия выпустила по Украине

Только в результате ракетного удара по поселку Десна в Черниговской области погибли 87 человек, информирует ZN.ua.

© ГСЧС Украины

С 24 февраля роSSийская армия нанесла по Украине 1 тысячу 474 ракетных удара, применив 2 тысячи 275 различных ракет. Такую статистику привел в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на европейском континенте уже 77 лет. Тотальной войны. Когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры", - подчеркнул он.

Конкретизируя ситуацию с высоким уровнем угрозы с неба, он напомнил, что только в результате ракетного удара по поселку Десна в Черниговской области погибли 87 человек. Отметим, этот поселок омывается тем же водоемом, о котором писал украинский режиссер и писатель Александр Довженко в своей повести "Очарованная Десна".

Вчера мы информировали, что харьковские спасатели извлекли из-под завалов зданий более 150 тел погибших гражданских.

А также писали о ракетном ударе по Житомирщине, в результате которого повреждено около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия, погиб работник Укрзализныци.

В результате ракетного обстрела по Ровенской области, о котором мы информировали несколько дней назад, пострадали шесть человек, обошлось без летальных исходов.


Оксана Коваль, ZN.ua

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