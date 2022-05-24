Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВА

На Запорожье роSSийские оккупанты разрушили уже 8 памятников истории и культуры. Об этом в вечерней сводке сообщила местная ОВА.

«Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области. Среди них: историко-архитектурный заповедник «Усадьба Попова», мемориальная стела участникам АТО в Энергодаре, железнодорожный вокзал «Запорожье-2», бывшая синагога и церковь святого Тихона Задонского в Гуляйполе, дом культуры в селе Малая Токмачка, санаторий комплекс на Хортице, из Мелитопольского краеведческого музея похищены ценные коллекции», - говорится в сообщении.