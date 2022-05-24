Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВА

Среди них – музеи, исторические здания и храм.

Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВА
© Запорожская областная военная администрация ОВА/telegram

На Запорожье роSSийские оккупанты разрушили уже 8 памятников истории и культуры. Об этом в вечерней сводке сообщила местная ОВА.

«Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области. Среди них: историко-архитектурный заповедник «Усадьба Попова», мемориальная стела участникам АТО в Энергодаре, железнодорожный вокзал «Запорожье-2», бывшая синагога и церковь святого Тихона Задонского в Гуляйполе, дом культуры в селе Малая Токмачка, санаторий комплекс на Хортице, из Мелитопольского краеведческого музея похищены ценные коллекции», - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации военной администрации, в Орехове вражескими обстрелами было повреждено старинное менонитское имение - историческое здание менонита Йохана Янцена, построенное в 70-е годы XIX века. Сообщается, что в последнее время там работал Ореховская городская рада. Из-за варварских действий армии РФ в имении повреждены окна, разбиты входные двери. Стены и старинная лепнина иссечены обломками, а часть крыши и второго этажа разрушены полностью.


Александр Кричковский, ZN.ua

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