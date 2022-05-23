"Я русский. Хочу жить в Украине": в Херсоне пропагандистка нарвалась на смелого пенсионера

"Я русский. Хочу жить в Украине": в Херсоне пропагандистка нарвалась на смелого пенсионера

В Херсоне пенсионер испортил роSSийским пропагандистам сюжет смелым заявлением на камеру.

Соответствующие кадры появились в херсонских пабликах 23 мая. Как сообщается, роSSийская оккупационная администрация завезла в Херсон пропагандистов для съемки сюжетов о жизни украинцев в «русском мире». Одна из «корреспонденток» решила поговорить с пожилым местным жителем, однако разговор пошел явно не так, как она надеялась.

Так, пенсионер не побоялся на камеру развенчать мифы роSSийской пропаганды о «бандеровцах в Украине». Что еще любопытнее, так это то, что мужчина оказался россиянином по происхождению.

«Захватили эту территорию, на каком основании? Какие здесь "бандеровцы"? Здесь "бандеровцев" нет. Я русский, родился в Якутии, дальше что? И меня здесь убьют», - возмущенно заявил мужчина.

На это корреспондентка, явно не ожидавшая таких слов, заявила, что она хочет показать, чего хотят люди.

«Я хочу жить в Украине», - коротко и ясно ответил мужчина.

Херсон референдум

Ранее сообщалось, что россия планирует включить Херсонскую область в свой состав, отказавшись от идеи создания отдельной «Херсонской народной республики». Предполагалось, что Кремль устроит очередной фейковый референдум, однако по последним данным, на ближайшее время таких планов нет.


Дарья Волкова, politeka.net

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