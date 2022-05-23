Беларусь зашевелилась на границе с Украиной, переброшены новые "Искандеры": что известно

Параллельно с этим по всей Беларуси подходит подготовка.

В Беларуси продлили учения Вооруженных сил на границе с Украиной как минимум до 28 мая. Также туда перебросили новые ракетные комплексы "Искандер".

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", ссылаясь на график проведения учений на белорусских полигонах. В целом, учения продлены на 13 полигонах.

Три ОТРК "Искандер" к границе с Украиной были переброшены в воскресенье, 22 мая.

Параллельно с этим в Беларуси подходит подготовка к масштабным учениям в июне. В частности, комиссариаты уже начали присылать повестки гражданским в запасе.

По словам экспертов мониторинговой группы, несмотря на увеличение времени обучения на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова ни к каким наступательным военным действиям, но стала более подготовлена для обороны.

Стоит также отметить, что по данным Генштаба вооруженные силы Беларуси разворачивают в приграничных районах Гомельской области дополнительные подразделения. Они усиленно защевелились и ведут разведку.