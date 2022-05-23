Свириденко призвала мир немедленно ввести полное эмбарго на импорт и экспорт с Россией

Европа и Азия должны немедленно ввести полное эмбарго на роSSийские нефть и газ, прекратить бизнес с агрессором и отключить рф от системы SWIFT.

С таким заявлением выступила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время панельной дискуссии "Экономическое оружие: использование и эффективность санкций" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Апостроф.

Она напомнила присутствующим, что санкции, введенные ЕС и США в 2014 и в 2021 годах в отношении россии, не помешали ей вторгнуться в Украину 24 февраля.

"Почему это произошло? Санкции не коснулись важнейших товаров – нефти и газа, поэтому фактически не помешали экономическому потенциалу агрессора. Ограничения по россии были введены недостаточно быстро и не всеми странами", – говорит министр.

Она отметила, что реальным показателем действенности санкций является фактическое окончание войны россией под экономическим давлением. Для этого должен быть принят следующий мощный пакет санкций, блокирующий финансирование убийств, которые сейчас происходят в Украине.

"Должно быть введено полное эмбарго на нефть и газ. РоSSия должна быть полностью отключена от SWIFT. Каждый день Украина теряет своих людей, с лица земли стираются целые города, разрушена инфраструктура, уничтожены дома, промышленность. Украина по прогнозам потеряет более 30% ВВП. Наши морские порты заблокированы. Нам нужна помощь мира, чтобы разблокировать их", – говорит Свириденко.

Министр подчеркнула, что политика умиротворения и уступок уже не оправдала себя, а потому необходимо как можно быстрее переходить к жестким мерам.

"Эта страна – не единственный источник агрессии. В разных частях света есть и другие автократические правители, ожидающие своего шанса напасть. Они смотрят на путина и видят, как реагирует свободный мир. Если они видят нас слабыми – они атакуют", – отметила она.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что благодаря помощи международных партнеров Украина сможет отстроить разрушенную инфраструктуру за два года.


Иван Троянов, Апостроф

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