В Україні планують ввести вікові обмеження на продаж феєрверків

Верховна Рада планує посилити контроль за продажем феєрверків та запровадити вікове обмеження для їх купівлі. Відповідний законопроєкт № 7438 на засіданні 16 серпня за основу підтримали 250 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму (не більше ніж 60 дБ). Їх можна буде використовувати під час установлених законом святкових та неробочих днів, днів міст та інших свят відповідно до рішення місцевої ради та на спортивних змаганнях.

Також автори документу пропонують ввести обмеження на покупку феєрверків з 16 років.

«Особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуває у зв'язку зі здійсненням російською федерацією актів збройної агресії. Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій», - обґрунтовується в пояснювальній записці необхідність прийняття законопроекту.

Також документ передбачає заборону використовувати щодо тварин будь-які піротехнічні вироби та феєрверки, зокрема салюти та петарди, під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок.