Україна планує повернути понад 4,6 мільйона громадян для участі у відбудові — Свириденко

Уряд України працює над створенням умов для повернення в країну понад 4,6 млн громадян, які були вимушені рятуватися від війни та перебувають за кордоном, оскільки без їх участі буде важко вирішувати завдання з відновлення та відбудови України після завершення війни. Про це у Брюсселі після участі у засіданні Комітету постійних представників ЄС заявила віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

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«Українська економіка пережила спад у 30% на кінець минулого року через зменшення обсягів виробництва і споживання. Наразі суттєвий виклик, що постає перед урядом України, — це повернути назад українців. Ми робимо все можливе для створення відповідних умов, робочих місць, залучення їх до виробництва, розвитку малого і середнього бізнесу. Більше ніж 4,6 млн українців зараз перебувають за кордоном. Ми потребуємо їх повернення для участі у відновленні та відбудові України», — сказала Свириденко.

Вона зауважила, що для досягнення цієї мети необхідно буде відбудувати житло та соціальну інфраструктуру, зокрема дитсадки та школи, створити відповідні програми для розвитку жіночого підприємництва, програми працевлаштування для ветеранів, аби відповісти на брак працівників на трудовому ринку України.

«Це добре, що в них була можливість навчатися, вивчати мову, набувати нові навички. Все це згодиться на українському ринку праці. Більшість українців, які зараз знаходяться за кордоном, — ми навіть не називаємо їх біженцями, тому що вони вимушено переміщені внаслідок вторгнення — планують повертатися, це напевно. Саме тому так важливо для нас і для наших партнерів створити умови для їх повернення. Без українців, котрі проживають за кордоном, буде важко вирішувати завдання відбудови та відновлення», — додала Свириденко.

Варто зазначити, що станом на січень 2023 року кількість українців, які виїхали до країн Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії, сягає 7,92 млн осіб.