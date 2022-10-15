П’ять країн ЄС закликають ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ – ЗМІ

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Ірландія також запропонували нові обмеження для Росії, інформує ZN.ua.

П’ять країн ЄС закликають ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ – ЗМІ
© Сайт Президента Республики Беларусь

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Ірландія закликають Європейський Союз накласти на Білорусь такі ж санкції, які були введені проти Росії. Ці п’ять держав надіслали Єврокомісії проєкт своїх пропозицій для дев’ятого пакету обмежувальних заходів, повідомляє “Польське радіо” із посиланням на дані власної кореспондентки.

Як зазначається, документ стосується синхронізації санкцій щодо Москви й Мінська, яку вже певний час обговорюють у Брюсселі.

Дипломати ЄС розповіли журналістці, що однією з цілей такого підходу є прагнення завдати якомога потужнішого удару по білоруській економіці, щоб змусити республіку припинити допомогу агресору у війні проти України. Інша мета – ліквідувати намагання росіян обійти санкції.

Наразі в Європі існує питання, чи буде рішення держав-членів щодо цього одностайним, зважаючи на нещодавні атаки Росією цивільних об’єктів на території України з білоруських баз.


Максим Царук, ZN.ua





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