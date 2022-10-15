П’ять країн ЄС закликають ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ – ЗМІ

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Ірландія закликають Європейський Союз накласти на Білорусь такі ж санкції, які були введені проти Росії. Ці п’ять держав надіслали Єврокомісії проєкт своїх пропозицій для дев’ятого пакету обмежувальних заходів, повідомляє “ Польське радіо ” із посиланням на дані власної кореспондентки.

Як зазначається, документ стосується синхронізації санкцій щодо Москви й Мінська, яку вже певний час обговорюють у Брюсселі.

Дипломати ЄС розповіли журналістці, що однією з цілей такого підходу є прагнення завдати якомога потужнішого удару по білоруській економіці, щоб змусити республіку припинити допомогу агресору у війні проти України. Інша мета – ліквідувати намагання росіян обійти санкції.

Наразі в Європі існує питання, чи буде рішення держав-членів щодо цього одностайним, зважаючи на нещодавні атаки Росією цивільних об’єктів на території України з білоруських баз.