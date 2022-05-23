Кириленко назвал самые горячие точки ведения боев в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что за последние сутки линия фронта на территории области не изменилась, ВСУ держат позиции. Во время телемарафона он рассказал, где продолжаются самые ожесточенные бои.

"Обстрелы по всей линии фронта продолжаются, особенно ночью под обстрелами находились Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар, Торецк. По городам, которые относительно удалены от линии фронта, от обстрелов страдают Бахмут, Соледар и вся Лиманская громада, а также непосредственно город Лиман. Линия фронта не изменилась", – отметил чиновник.

Кириленко отмечает, что роSSийские войска предпринимают большое количество попыток возобновить наступательные действия на Донецком направлении, однако украинские защитники не позволяют им добиться в этом успеха. Рашисты несут потери.

"Власти продолжают эвакуировать жителей населенных пунктов, которые находятся поблизости к фронту", - добавил глава ОВА.