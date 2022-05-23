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2022-05-23
РоSSияне всю ночь обстреливали Белополье в Сумской области — ОВА
Пострадали дома, жертв среди гражданских нет.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что этой ночью военные РФ обстреливали город Белополье и его окрестности. На своем
"В результате - пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере, 11 домов серьезно повреждены. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - отмечает Живицкий.
По его словам, в дополнение к обстрелу Белополья оккупанты вели минометный огонь по северной части Шосткинского района.
Виктория Хмилевская, ZN.ua