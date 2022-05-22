Оккупанты выдыхаются на востоке и строят вторую линию обороны на юге: сводка Генштаба ВСУ на 22 мая

Идут 86-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Вечером воскресенья, 22 мая, враг давит на востоке и снизил активность на юге, информирует Апостроф.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности опрокидывания войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

В Харьковском направлении враг усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

В Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закитное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе Прудовки. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели. Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе Тошковки, Камышевахи, Триполья и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

На Южнобугском направлении противник строит вторую линию обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.


Игорь Тимофеев, Апостроф

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