Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами громаду в Херсонской области: есть погибшие

Частично разрушены 10 частных домов.

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами громаду в Херсонской области: есть погибшие
© Википедия

В Белозерской поселковой территориальной громаде Херсонской области три человека погибли в результате обстрела кассетными снарядами, информирует Херсонская ОВА в Facebook.

"Белозерская поселковая ТГ – энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в самом пгт есть; после кассетных обстрелов оккупантами 21 мая 2022 года трое погибших и частичное разрушение 10 частных домов", - говорится в сообщении.

Отсутствует электроснабжение в поселке Таврийское (есть разрушенные дома) и Правдино (частичное разрушение детского сада). В селе Томина Балка есть разрушение 17 частных домов.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области оккупанты заминировали пути выезда из областиВ Херсонской области оккупанты заминировали пути выезда из области
В Николаевской области 9 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов — облрадаВ Николаевской области 9 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов — облрада
В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВДВ Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВД
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 58 гражданских объектовОккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 58 гражданских объектов
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: ракета упала в рекуОккупанты обстреляли Днепропетровскую область: ракета упала в реку
В Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшиеВ Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшие
Войска РФ обстреляли Дергачевскую громаду кассетными снарядамиВойска РФ обстреляли Дергачевскую громаду кассетными снарядами
Глава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по областиГлава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по области
В Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениямиВ Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениями
Жителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернетеЖителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернете
Последние новости
Подгружаем последние новости