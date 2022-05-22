Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами громаду в Херсонской области: есть погибшие

В Белозерской поселковой территориальной громаде Херсонской области три человека погибли в результате обстрела кассетными снарядами, информирует Херсонская ОВА в Facebook.

"Белозерская поселковая ТГ – энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в самом пгт есть; после кассетных обстрелов оккупантами 21 мая 2022 года трое погибших и частичное разрушение 10 частных домов", - говорится в сообщении.

Отсутствует электроснабжение в поселке Таврийское (есть разрушенные дома) и Правдино (частичное разрушение детского сада). В селе Томина Балка есть разрушение 17 частных домов.