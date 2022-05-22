Захватчики жалуются на рост цен — аудиоперехват СБУ

Оккупанты получают выплаты за ранения.

Захватчики жалуются на рост цен — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

Оккупанты жалуются, что роSSийский рубль превращается в «фантики». 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в роSSийской глубинке. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ.

«У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себя на машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…» – рассказывает захватчик, уже получивший выплаты за ранения.

Его собеседник шутит, что для следующей выплаты нужно получить еще одну порцию «люлей» от ВСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэраВ Мариуполе роSSийские захватчики ввели новую пропускную систему — советник мэра
Мобилизованные оккупанты из «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — аудиоперехват СБУМобилизованные оккупанты из «ДНР» ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — аудиоперехват СБУ
Жителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернетеЖителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернете
Захватчики уничтожили музыкальную школу в Святогорске — глава Донецкой ОВАЗахватчики уничтожили музыкальную школу в Святогорске — глава Донецкой ОВА
На Запорожье захватчики выплачивают местным рубли в обмен на персональные данные — ОВАНа Запорожье захватчики выплачивают местным рубли в обмен на персональные данные — ОВА
РоSSийские захватчики открыли огонь по Сумской области из артиллерии — глава ОВАРоSSийские захватчики открыли огонь по Сумской области из артиллерии — глава ОВА
Захватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — НацполицияЗахватчики обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
В Украине упростили продление инвалидности: как это сделать в условиях военного времениВ Украине упростили продление инвалидности: как это сделать в условиях военного времени
Оккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУРОккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУР
В роSSийской военной системе распространена культура укрывательства и отпущения козлов — разведка БританииВ роSSийской военной системе распространена культура укрывательства и отпущения козлов — разведка Британии
Последние новости
Подгружаем последние новости