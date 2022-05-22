Захватчики жалуются на рост цен — аудиоперехват СБУ

Оккупанты жалуются, что роSSийский рубль превращается в «фантики». 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в роSSийской глубинке. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ .

«У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себя на машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…» – рассказывает захватчик, уже получивший выплаты за ранения.

Его собеседник шутит, что для следующей выплаты нужно получить еще одну порцию «люлей» от ВСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».