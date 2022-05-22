Новостей.COM ⇒
2022-05-22
Захватчики жалуются на рост цен — аудиоперехват СБУ
Оккупанты получают выплаты за ранения.
© ZN.UA
Оккупанты жалуются, что роSSийский рубль превращается в «фантики». 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в роSSийской глубинке. Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупантов,
«У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себя на машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…» – рассказывает захватчик, уже получивший выплаты за ранения.
Его собеседник шутит, что для следующей выплаты нужно получить еще одну порцию «люлей» от ВСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».
Анастасия Гурин, ZN.ua