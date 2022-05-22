Ежедневно в Украине погибают сто человек — Зеленский
Президент прокомментировал петицию о разрешении на выезд мужчинам, информирует
Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, кому адресована петиция о разрешении уезжать из страны мужчинам призывного возраста, ведь ежедневно на фронте погибают около сотни украинских военнослужащих, пишет
«Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта
Зеленский добавил, что хотя "эта петиция не совсем ко мне", но она будет рассмотрена в отведенный законом срок.
Вчера петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 000 подписей – теперь ее должен рассмотреть Зеленский. Автор также призывает пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев.