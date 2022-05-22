Ежедневно в Украине погибают сто человек — Зеленский

Президент прокомментировал петицию о разрешении на выезд мужчинам, информирует ZN.ua.

Ежедневно в Украине погибают сто человек — Зеленский
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, кому адресована петиция о разрешении уезжать из страны мужчинам призывного возраста, ведь ежедневно на фронте погибают около сотни украинских военнослужащих, пишет Liga.net.

«Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда сегодня от 50 до 100 человек гибнут на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства», – сказал президент на брифинге в воскресенье, 22 мая.

Зеленский добавил, что хотя "эта петиция не совсем ко мне", но она будет рассмотрена в отведенный законом срок.

Вчера петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 000 подписей – теперь ее должен рассмотреть Зеленский. Автор также призывает пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев.


Ирина Знась, ZN.ua

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