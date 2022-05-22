Рашисты нанесли удар по селу на Херсонщине: погибли дети и учительница

21 мая между 18 и 19 часами роSSийские оккупанты обстреляли поселок Белозерка на Херсонщине. Местные жители сообщили о троих погибших.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители поселка, информирует Апостроф .

Среди погибших подростки – парень и девушка, учительница. Известно о троих раненых.

"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", - рассказала местная жительница.

Сразу после обстрела, примерно через полчаса, по словам очевидцев, приехала съемочная группа: "Приехала так называемая международная пресса. А теперь эти гниды (других слов трудно подобрать) снимают свое кино", - говорит жительница поселка.

Взрывы около 18 часов слышали и жители Комишан, говорят - "летело со стороны Голой Пристани и упало где-то рядом в Белозерке".

Об обстреле пишут и люди, чьи родственники пострадали во время обстрела. Они подтверждают то, что оккупанты готовят провокации.

"Сегодня прилеты в Белозерке от СВИНОСобак из оркостана. Раша специально обстреляла (не свои позиции) и сейчас снимают кино.Я так понимаю, чтобы вешать лапшу, что это ВСУ. Самое страшное, что умерли и пострадали мирные люди, их дома", - пишет Матвийчук Виктория в facebook.

Сайт "Сегодня" сообщает о том, что в результате удара погибли две женщины — 70-летняя пенсионерка и 32-летняя учительница местной школы, которая получила мино-взрывную травму. Кроме того, по информации журналистов, четыре человека получили ранения. Среди них 13-ти летняя девочка и ее 51-летний папа, которые были на улице. Кроме того, в огороде посекло снарядом 66-тилетнюю и 70-тилетнюю женщину.

Информация уточняется.