Рашисты нанесли удар по селу на Херсонщине: погибли дети и учительница
21 мая между 18 и 19 часами роSSийские оккупанты обстреляли поселок Белозерка на Херсонщине. Местные жители сообщили о троих погибших.
Об этом сообщает "Суспильне".
"Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители поселка, информирует
Среди погибших подростки – парень и девушка, учительница. Известно о троих раненых.
"Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена", - рассказала местная жительница.
Сразу после обстрела, примерно через полчаса, по словам очевидцев, приехала съемочная группа: "Приехала так называемая международная пресса. А теперь эти гниды (других слов трудно подобрать) снимают свое кино", - говорит жительница поселка.
Взрывы около 18 часов слышали и жители Комишан, говорят - "летело со стороны Голой Пристани и упало где-то рядом в Белозерке".
Об обстреле пишут и люди, чьи родственники пострадали во время обстрела. Они подтверждают то, что оккупанты готовят провокации.
"Сегодня прилеты в Белозерке от СВИНОСобак из оркостана. Раша специально обстреляла (не свои позиции) и сейчас снимают кино.Я так понимаю, чтобы вешать лапшу, что это ВСУ. Самое страшное, что умерли и пострадали мирные люди, их дома", - пишет Матвийчук Виктория в facebook.
Сайт "Сегодня"
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